Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Pedelec

Finnentrop (ots)

Am Montag gegen 14.10 Uhr ist eine 63-Jährige mit ihrem Pedelec auf der Straße "Am Lennedamm" gestürzt. Sie befuhr zunächst den Gehweg, der parallel zur Straße verläuft. Zeitgleich parkte eine 57-Jährige ihren Pkw aus einer Parklücke rechtsseitig vom Gehsteig aus. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte, dem Pkw auszuweichen, fuhr auf die Straße und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Es kam zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Sturz entstand ein Sachschaden an dem Pedelec im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell