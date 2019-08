Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Gartenstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 03.08.19 kam es in der Bliesstraße in Ludwigshafen zu einem leichten Verkehrsunfall mit geringem Schaden zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern setzte der 24-jährige Unfallbeteiligte seine Fahrt fort und versuchte zu flüchten. Der andere Unfallbeteiligte verfolgte den Flüchtigen und verständigte die Polizei. In der Raschigstraße endete die Flucht in einer Kontrolle der Polizei. Dabei zeigte sich auch der Grund für die Flucht, denn ein Alkoholtest ergab deutlich über 1 Promille. Damit verliert der junge Mann vorerst seinen Führerschein und erhält im Tausch eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

