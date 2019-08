Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Gartenstadt - Mann beißt Beamten in den Arm

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagabend, gegen 21:00h ersuchte eine Frau über Notruf um Hilfe, da ihr betrunkener Ehemann auf sie und die Familie losgehen würde. Vor Ort zeigt sich, dass sich die Aggressionen des 43-jährigen, alkoholisierten Mannes offensichtlich nicht nur gegen seine eigene Familie richteten. Er beleidigte auch die Polizeibeamten als "blöde Idioten" und baute sich aggressiv und bedrohlich vor ihnen auf. Der Mann war vollkommen außer sich und ein normales Gespräch war nicht möglich. Auch seine eingeschüchterte Familie bezeichnete das gezeigte Verhalten als vollkommen unberechenbar, weshalb der Mann die Wohnung verlassen sollte. Da er dies verweigerte, musste er gefesselt werden, was dazu führte, dass er sich immer wieder auf den Boden fallen ließ, so dass er letztlich zum Streifenwagen getragen werden musste. Als ihm im Streifenwagen der Sicherheitsgurt angelegt wurde, nutzte er die Gelegenheit und biss einem der Beamten in den Arm. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt. Um weitere Angriffe zu verhindern und um dem Mann Gelegenheit zur Beruhigung zu geben, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen und in einer Zelle untergebracht.

