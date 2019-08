Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Massiver Widerstand nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Zu einer Festnahme mit Widerstand kam es am 01.08.2019, gegen 11:40 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Eine 26-Jährige hatte gegen 10:20 Uhr mit ihrem Auto ein am Fahrbahnrand parkenden PKW touchiert und dabei insgesamt einen Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro verursacht. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch bei der 26-Jährigen wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Um eine Blutprobe zu entnehmen, sollte die Autofahrerin zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei zeigte sich die 26-Jährige hochgradig aggressiv und widerständig. Nach mehreren Androhungen wurde sie von den Polizeibeamten durch körperlichen Zwang in den Wagen gedrückt. Immer wieder versuchte sie im Anschluss die Beamten körperlich durch Tritte anzugehen und beleidigte diese. Als sie sogar versuchte die Schusswaffe zu entreißen, mussten die Beamten körperliche Gewalt anwenden. Dabei wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Erst als zwei Polizeibeamte die Frau am Boden des Wagens fixierten, konnte sie zur Dienststelle gefahren werden. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Die 26-Jährige konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause.

Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

