Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am 01.08.2019, gegen 18:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Edigheimer Straße zu einem räuberischen Ladendiebstahl. Ein 24-Jähriger versuchte mehrere Dosen Kaffee im Wert von rund 60 Euro zu stehlen. Als dies beim Passieren der Kasse auffiel, wurde er von einer Kassiererin angesprochen. Der Mann versuchte zu flüchten, wobei zwei Kassiererinnen versuchten ihn festzuhalten. Eine der Frauen fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Durch das couragierte Eingreifen eines bis dahin unbeteiligten 30-Jährigen konnte der Täter festgehalten und an die verständigten Polizeibeamten übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell