Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 31.07.2019, gegen 21:25 Uhr, beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Hagellochstraße, wie ein Mann im Markt umherlief und dann eine Pizza und ein Donut aus den Regalen nahm. Diese aß er, steckte sich danach noch eine Tafel Schokolade in den Hosenbund und ging zur Kasse. Dort zahlte er einen Kaffee to Go. Als die Mitarbeiterin ihn daraufhin ansprach, schubste er sie und eine weitere Zeugin weg und flüchtete in Richtung Luitpoldstraße. Er war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 m groß, hatte eine muskulöse Statur sowie ein Tattoo am rechten Arm. Er trug eine kurze rote Hose und ein weißes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

