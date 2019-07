Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Polizisten am Telefon - Angerufene lassen Betrüger abblitzen

Minden (ots)

Erneut sind Menschen im Mühlenkreis von falschen Polizeibeamten kontaktiert worden. Betroffen waren besonders Bürger aus Minden, die von den Betrügern in den Abendstunden des Montags angerufen worden waren. Ihr Ziel erreichten die Kriminellen nicht, denn bei den acht der Polizei Minden-Lübbecke gemeldeten Fällen, fielen die Angerufenen nicht auf die Betrugsmasche herein.

Die unbekannten Betrüger versuchten am Montagabend in der Zeit von etwa 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr mittels hinlänglich bekannter Betrugsmasche die Angerufenen davon zu überzeugen, dass man bei einer festgenommenen ausländischen Tätergruppe einen Zettel aufgefunden habe. Auf diesem hätte der Namen des Angerufenen gestanden. So schildern die falschen Polizisten, die sich unter anderem als "Kommissar Petersen" auszugeben versuchten, weiter, dass die Wertgegenstände nun nicht mehr sicher seien und man diese zum vermeintlichen Schutz vorübergehend in Empfang nehmen würde.

Am Montag erkannten alle Angerufenen nach aktuellem Ermittlungsstand den Betrugsversuch rechtzeitig und beendeten die Telefonate vorzeitig, ohne zu Schaden zu kommen.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Geben Sie Unbekannten unter keinen Umständen Auskünfte über Ihre persönlichen Vermögens- oder Wohnverhältnisse. Öffnen Sie Unbekannten niemals die Tür oder gewähren diesen Zutritt zu Ihrem Wohnobjekt. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände. Falls Sie Anrufe falscher Polizisten erhalten, beenden Sie die Telefonate durch Auflegen und wählen anschließend immer den Polizeinotruf 110.

