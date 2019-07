Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehr als 3.600 überprüfte Fahrzeuge bei Geschwindigkeitskontrollen

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

In den Abendstunden des Freitags sowie in der Nacht zu Samstag hat die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Kreis Minden-Lübbecke und der Stadt Minden im Rahmen eines Kontrolltages im Mühlenkreis verstärkt Geschwindigkeitsüberprüfungen durchgeführt. Dabei wurde kreisweit das Tempo von mehr als 3.600 Fahrzeugen überprüft.

An den eingerichteten zwölf Kontrollstellen in Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica wurden insgesamt 3.635 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei erhob man insgesamt 250 Verwarnungsgelder und stellte 68 geschwindigkeitsbedingte Verstöße im Bußgeldbereich fest. Zudem haben elf Verkehrsteilnehmer mit Fahrverboten zu rechnen.

Im Mindener Stadtgebiet stoppte man auf der B 61 in Richtung Birne um kurz vor 20 Uhr eine 51-jährige Mindenerin mit einem BMW bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 160 km/h bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100 km/h. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld von 240 Euro, ein Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

In Porta Westfalica hielten die Beamten gegen 23 Uhr auf der Hausberger Straße (B 482) in Höhe der Einmündung "Zur Porta" aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit eine junge Frau (17) an. Diese besaß keinen Führerschein und war mit einem frisierten Motorroller unterwegs. Sie muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Auf der Mindener Straße in Bad Oeynhausen blitzte man ein Fahrzeug mit 141 km/h anstatt erlaubter 50 km/h. 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot sind die Folge für den Verkehrsteilnehmer.

Bei dem von 19 bis 4 Uhr morgens andauernden Kontrolltag, waren neben acht Polizeibeamten auch jeweils ein Team der Stadt Minden und des Kreises Minden-Lübbecke im Einsatz.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell