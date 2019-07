Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall in Hille - fünf Personen zum Teil schwer verletzt

32479 Hille (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 770 in Hille wurden am Freitagabend fünf Personen verletzt. Eine 19-Jährige war mit ihrem VW Passat auf der L 770 in Richtung Espelkamp (Westen) unterwegs. Ca. 200 westlich der Rahdener Straße kam sie nach links in den Gegenverkehr und touchierte dort die Hinterachse eines entgegenkommenden Ford-Transit, dessen 37-jähriger Fahrer noch auszuweichen versuchte. Anschließend stieß sie frontal gegen einen entgegenkommenden BMW. Die 19-Jährige und ihr mit im Wagen befindlicher gleichaltriger Ehemann wurden schwer verletzt, ebenso wie die 51-jährige BMW-Fahrerin und deren 52-jähriger Ehemann. Der Transit-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Für die Versorgung der Verletzten waren ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Minden und die Freiwillige Feuerwehr Hille. Die beteiligten Fahrzeuge waren alle stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die erforderliche Reinigung durch eine Spezialfirma wurde die L 770 gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 28000EUR geschätzt.

