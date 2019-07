Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin stürzt nach Verkehrsunfall

Minden (ots)

Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Lindenstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin. Diese wurde von einem PKW erfasst und dabei schwer verletzt.

Als die Fahrerin (69) eines Opels gegen 8.20 Uhr aus der Tiefgarage eines Hotels in Richtung des Schwichowwalls auf die Lindenstraße einbiegen wollte, hielt sie ihren PKW nach ersten Ermittlungsergebnissen zunächst wegen eines passierenden Busses an. Zeitgleich befuhr eine 68-Jährige Mindenerin nach Zeugenaussagen mit einem Fahrrad den Gehweg in Richtung des ZOBs. Als die 69-jährige Mindenerin in dem Opel anfuhr, kam es zur Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dadurch stürzte die Radfahrerin zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau nach vorheriger Versorgung von Ersthelfern ins Klinikum Minden.

Die Lindenstraße wurde während der Unfallaufnahme im Bereich des Einsatzortes komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell