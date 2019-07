Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgänger tritt gegen Auto

Maxdorf (ots)

Am 13.07.2019 gegen 12:00 Uhr, befährt eine 38-jährige Frau in ihrem PKW Audi den Heideweg aus Richtung Maxdorf in Richtung Lambsheim. In Höhe der Schranke, Bereich Am Pfingstberg, sei ihr ein Mann mit einem großen, weißen Hund entgegengekommen. Der Mann habe zunächst einen Stock auf die Fahrbahn geworfen, worauf die Fahrzeugführerin anhält. Anschließend sei der Mann mit seinem Hund vor das Fahrzeug getreten und habe die Fahrzeugführerin aggressiv angesehen. Als die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fortsetzen wollte, habe der Mann gegen ihr Fahrzeug getreten. Ein Schaden sei hierbei nicht entstanden. Die Fahrzeugführerin fährt daraufhin nach Hause.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

