Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl am Badesee (52-1307) 13.07.2019, 18:30 Uhr

Speyer (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete dem Geschädigten am Badesee "Gänsedrecksee" im Naherholungsgebiet "Binsfeld" dessen Bauchtasche mitsamt den darin befindlichen Wertgegenständen. Der Täter nutzte einen kurzen, unbeobachteten Moment als der Geschädigte baden war. Es wird empfohlen Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zurückzulassen und soweit möglich nicht zu Badebesuchen mitzuführen, sondern idealerweise sicher zu Hause zu verwahren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

