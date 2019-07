Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, 12.07.2019, gegen 16:20, befuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer ordnungswidrig die Straße am Schwarzweiher in Richtung "Am Holzweg". In Höhe dieser einmündenden Straße erkannte der PKW-Fahrer, aufgrund Starkregens, einen 50-jährigen kreuzenden Radfahrer zu spät und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde der Radfahrer verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst versorgte die Verletzungen vor Ort.

