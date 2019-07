POL-PDLU: Spritztour mit Folgen

Polizeidirektion Ludwigshafen

Mit der Polizei rechneten der 18-jährige aus Worms offenbar nicht, als er am 13.07.2019 die Wormserlandstraße in Bobenheim-Roxheim mit einer Motorcrossmaschine uns seinem Freund als Sozia befuhr. Wie sich herausstellte, fuhr das als Mofa zugelassene Zweirad nicht wie angegeben 25 km/h sondern tatsächlich über 80 km/h. Die dadurch erforderlich werdende Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Wie sich später herausstellte hatte sich der junge Mann das Gefährt auch noch unberechtigt, nämlich ohne Wissen des eigentlichen Eigentümers, für eine Spritztour ausgeliehen.

Neben einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, für das sich der junge Mann verantworten muss, werden auch Kosten des Abschleppvorgangs und ggfls. eines Gutachtens auf ihn zukommen. Die Führerscheinstelle wird in solchen Fällen immer in Kenntnis gesetzt und prüft spätestens bei Beantragung einer Fahrerlaubnis, die Eignung als Verkehrsteilnehmer in eigener Zuständigkeit.

