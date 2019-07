Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sperrung der B9 infolge eines Verkehrsunfalles (48-1307) 13.07.2019, 18:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Autobahnkreuz Speyer wurden zwei Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Germersheim infolge eines Verkehrsunfalles gesperrt. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Unfallverursacherin die Kontrolle über ihren PKW. Sie kollidierte mit einem weiteren PKW, welcher durch den Aufprall gegen einen vorbeifahrenden Transporter gestoßen wurde. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist anzunehmen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

