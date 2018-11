POL-PDLU: Frankenthal: Taschendiebe unterwegs

Frankenthal (ots) - Am 27.11.2018, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter in der Speyerer Straße unbemerkt einen Geldbeutel mit ca. 100,-EUR Bargeld und div. EC- Karten und Dokumenten aus einer Handtasche einer 72- Jährigen. Gegen 12:20 Uhr kommt es zu einem weiteren Fall in der Bahnhofstraße. Hier wird einer 70- Jährigen unbemerkt ihren Geldbeutel mit 85,-EUR Bargeld und diversen Karten entwendet, welchen sie in ihrer Handtasche mitführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

