Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall mit Flucht; Geschädigter gesucht

Niederfischbach (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer Straße. Die Zeugin war hinter dem Verursacher gefahren, als dieser in Höhe Dom Apotheke einem geparkten Pkw den Außenspiegel abfuhr und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens konnte der 77-Jährige Verursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des beschädigten Pkw. Es soll sich dabei um einen weißen Sportwagen mit SU-Kennzeichen gehandelt haben. Der Geschädigte wird gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

