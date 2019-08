Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 31.07.2019, zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr, kam es auf der Parkinsel in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte hierbei eine Straßenlaterne vor einem Anwesen der Parkstraße (Nähe "Inselbastei" / Schneckennudelbrücke) so erheblich, dass diese abgeknickt wurde. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Unfallverursacher vor, dessen Schaden auf Grund der Spurenlage am Fahrzeugheck in einer Höhe von ca. 40-44cm sein dürfte. Möglicherweise handelte es sich um einen LKW oder Transporter - dies ist jedoch nicht gesichert. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

