Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Kollision mit PKW leicht verletzt

Kempen (ots)

Am heutigen Mittwoch um 16:24 Uhr befuhr ein 63jähriger Kempener Radfahrer die Oedter Str. aus Richtung Oedt kommen in Richtung Kempen. In Höhe des Kempener Außenrings kollidierte er mit dem PKW einer 27jährigen Schaagerin, die den Kempener Außenring aus Richtung ST. Hubert in Richtung Grefrath befuhr und das für sie geltende Rotlicht der LZA nicht beachtete. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde leicht verletzt

