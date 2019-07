Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr haben Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Remigiusstraße festgestellt, dass unbekannte Täter zuvor am Schließblech ihrer Wohnungstür gehebelt hatten. Sie waren nicht in die Wohnung gelangt./hei (846)

