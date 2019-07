Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Anrath: Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Anrath (ots)

Zwischen Mitternacht und 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in ein Reihenhaus an der Heinrich-Neusen-Straße in Anrath einzudringen. Sie schoben einen Rollladen hoch und hebelten an der Haustür, konnten aber nicht ins Haus gelangen./hei (844)

