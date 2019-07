Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Trickdiebstahl von Spendensammlern begangen?

Brüggen: (ots)

Sehr aufmerksam zeigte sich eine Zeugin, die am Dienstag gegen 13:30 Uhr einen offensichtlich betrügerischen Spendensammler auf der Klosterstraße in Brüggen beobachtet und sofort über den Notruf die Polizei hierüber informiert hatte. Einsatzkräfte trafen auf der Borner Straße auf ein Fahrzeug, besetzt mit drei 18-29 Jahre alten Männern mit Wohnsitz in Duisburg. Auf einen der Männer passte die Beschreibung der Anruferin. Ebenfalls stellte sich heraus, dass es in einem Geschäft in Brüggen zu einem Trickdiebstahl durch falsche Spendensammler gekommen war. Ein Mann hatte gegen 13:20 Uhr das Geschäft betreten und um Spenden für Gehörlose gebeten. Er umarmte die Angestellte und stahl dabei offenbar deren Smartphone, das auf der Ladentheke lag. Auf einen der kontrollierten Männer aus Duisburg passte die Personenbeschreibung des mutmaßlöichen Trickdiebs. Die Ermittlungen dauern an. Ein großes Dankeschön der Polizei geht an die Melderin!/ah (847)

