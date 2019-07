Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Zemmer (ots)

Eine 69-jährige Fahrerin parkte ihren Pkw Opel Corsa im Zeitraum vom 27.07.2019, 16:55 bis 17:05 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz in Zemmer. Als sie zurück zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass ihr Pkw am linken vorderen Radkasten einen Schaden hatte. Möglicherweise kann der Fahrer eines Pkw mit Anhänger, der von der 69-jährigen neben ihrem Fahrzeug beim Rangieren gesehen wurde, etwas zum Unfallhergang anführen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell