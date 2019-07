Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Müder Fahrer verunglückt

A 60 (ots)

Am Sonntag, 28.07.2019, 03.18 Uhr, befuhr ein 20-jähriger französischer Pkw-Fahrer die A 60 aus Richtung Belgien kommend in Fahrtrichtung Wittlich. Infolge Übermüdung kam er zwischen Waxweiler und der Anschlussstelle Bitburg nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der rechten Leitplanke, schleuderte im Anschluss quer über die Fahrbahn nach links auf die Überholspur und kam dort quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, das Fahrzeug wurde jedoch total beschädigt. Die Autobahnmeisterei Prüm wurde zwecks Absicherung, Beschilderung und Reinigung der Fahrbahn angefordert. Möglicherweise sind Fahrzeuge über der Trümmerfeld gefahren und haben sich dabei Schäden zugezogen. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

