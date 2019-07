Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldungen der Polizei Wittlich

Wittlich (ots)

Vandalismus durch Graffiti

In der Zeit von Samstag, 27.07.19, 10:30 Uhr bis Sonntag, 28.07.19 wurde an einer Hauswand in der Himmeroder Straße in Wittlich ein Graffiti mit silberner Farbe aufgesprüht. Es handelt sich um das Wort "AMEN #1 Bitch" . Es werden nun mögliche Zeugen der Tat gesucht.

Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter versuchten, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28./29.07.2019 in ein Wohnhaus in der Werkstraße in Wittlich-Wengerohr einzubrechen. In diesem Zusammenhang wurde eine ca. 40 Jahre alte, dicke große männliche Person beobachtet.

In beiden Fällen erbittet die Polizei Wittlich Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell