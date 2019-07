Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebe haben es auf Oldtimer abgesehen

Veldenz (ots)

Am Sonntag, 28.Juli 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 15 und 15:30 Uhr einen roten Oldtimer Porsche 911 (Carrera Coupé), Bauj. 1985. Der Porsche war im Rahmen des Oldtimertreffens in Veldenz an der Straße "Zum Sonnenberg" geparkt. Nach ersten Zeugenhinweisen wurde das Fahrzeug kurze Zeit später zwischen Veldenz und Mülheim gesehen, besetzt mit einer männlichen Person zwischen 30-40 Jahren. Die Originalschlüssel sind noch beim Besitzer. Es muss davon ausgegangen werden, dass der PKW aufgebrochen und kurzgeschlossen wurde. Zeitgleich wurde auf dem Parkplatz gegenüber der Festwiese bei einem roten Mercedes SL 190, Bj.1962, das Schloss der Beifahrertür aufgebrochen. Offensichtlich wurden der/die Täter hier gestört und so von weiteren Handlungen abgehalten.

Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang zu melden. Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Tel.: 06531/9527-0 oder Kriminalinspektion Wittlich Tel.: 06571/9500-0.

