Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinwirkung nach Rockfestival

Bausendorf (ots)

Am Wochenende 26. bis 27.07.2019 fand das Rockfestival "Riez Open Air" in Bausendorf statt. Durch Polizeibeamte der PI Wittlich wurden am Sonntag, 28.07.2019, Abfahrtskontrollen durchgeführt. Dabei wurde insgesamt vier Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt, da sie entweder unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung standen. Bei einem unter Restalkohol sowie einem unter Drogeneinwirkung stehenden Pkw-Fahrer wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihnen droht ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld. In einem Fall besteht sogar der Verdacht, dass der Fahrzeugführer wegen gravierender Drogeneinwirkung nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und zudem sein Führerschein sichergestellt. In einem Fahrzeug konnte beim Fahrer eine geringe Menge von Cannabisprodukten aufgefunden werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, er stand nicht unter Drogeneinwirkung.

