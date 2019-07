Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 26.07.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Aufgebrochene Kaugummiautomaten aufgefunden

Am heutigen Vormittag wurden in der Feldgemarkung von Meinhard-Neuerode zwei aufgebrochene und entleerte Kaugummiautomaten aufgefunden, die beide im ungefähren Zeitraum vom Donnerstag den 18.07.2019, 22.00 Uhr bis Freitag den 19.07.2019, 06.00 Uhr durch Unbekannte von einer Hauswand im Steinweg in Meinhard-Neuerode ab gehebelt und entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.-EUR, der Stehlschaden auf ca. 30.-EUR beziffert.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebstahl und versuchter Diebstahl von Kaugummiautomaten

In der Eschweger Straße in Wichmannshausen kam es offenbar am heutigen frühen Freitagmorgen ebenfalls zu einem vollendeten Automatendiebstahl und einem versuchten Automatendiebstahl. Gegen 04.30 Uhr hebelten unbekannte Täter zunächst einen Kaugummiautomat im Bereich Eschweger Straße 50 von der Hauswand ab und entwendeten den kompletten Automaten. Im Bereich Eschweger Straße 41 blieb es ein paar Minuten später dann beim Versuch, die Täter scheiterten oder wurden in ihrer Tatausführung, einen weiteren Kaugummiautomaten ab zu hebeln, gestört. Die Höhe des Sach- und Stehlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

