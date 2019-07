Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 26.07.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall auf Parkplatz

Gestern ereignete sich gegen 14.00 Uhr im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz des Hagebaumarktes ein Auffahrunfall mit zwei Beteiligten. Einer der Beteiligten, ein 61-jähriger Pkw-Fahrer gab an, dass er rückwärts in eine Parklücke einparken wollte und dafür bereits den Rückwärtsgang seines Pkws eingelegt hatte. Er habe sich jedoch noch gestanden, als ihm der andere Pkw aufgefahren sei.

Der 57-jährige Pkw-Fahrer, der sich hinter dem Pkw des 61-Jährigen befand gab hingegen an, ebenfalls auf der Suche nach einem Parkplatz gewesen zu sein und hinter dem Fahrzeug des 61-Jährigen gewartet zu haben, bis dieser weiter oder in eine Parklücke fahre. Dieser sei laut Angaben des 57-Jährigen dann aber unerwartet rückwärtsgefahren und die beiden Pkws kollidierten daraufhin. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt, jedoch entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 500.-EUR.

Wechselseitige Körperverletzung

Gestern Nachmittag gegen 14.45 kam es in der Eschweger Innenstadt vor einer Pizzeria zu Streitigkeiten zwischen einem 26-jährigen aus dem Ringgau und einem 29-jährigen aus Eschwege. Nachdem der 26-Jährige zunächst seine 28-jährige Ex-Frau beleidigt hatte, die jetzt mit dem 29-jährigen Eschweger liiert ist, kam es zwischen dem 26-jährigen Ex-Mann und dem neuen Lebensgefährten zu einer verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf schließlich die Fäuste flogen. Die Polizei musste schlichtend eingreifen und ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen beide Beteiligten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Vorgestern Mittag gegen 12.30 Uhr kollidierte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode auf der Landesstraße L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück mit einem jungen Reh. Die Fahrerin wurde nicht verletzt, jedoch entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von 3000.-EUR, das Reh verstarb noch an der Unfallstelle.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först / Florentine Kohl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell