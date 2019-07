Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190715.1 Nordermeldorf: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Nordermeldorf (ots)

Dank einer Zeugin ist es in der Nacht zu Sonntag einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Nordermeldorf aufzudecken.

Gegen 00.45 Uhr ging der Anruf einer aufmerksamen Zeugin bei der Polizei ein. Sie informierte die Ordnungshüter über einen Autofahrer, der seinen PKW vor ihr in starken Schlangenlinien in Richtung Meldorf führte. Aufgrund der weiteren Standortmeldungen der Einsatzleitstelle konnten die Ordnungshüter den PKW-Fahrer mit seinem BMW schließlich in der Hafenstraße in Nordermeldorf anhalten. Der Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,85 Promille, woraufhin sich der 32-jährige, rumänische Autofahrer einer Blutprobe unterziehen musste. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

