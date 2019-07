Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Streit um Zigaretten: Jugendliche schlagen zu - Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1907054

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (09. Juli 2019) haben auf einem Spielplatz an der Höferstraße in Velbert-Mitte zwei Jugendliche zwei Velberter angegriffen. Vorausgegangen war dem ein Streit um Zigaretten. Die Polizei bittet um Hinweise zu den geflüchteten Tätern.

Gegen 21:45 Uhr hielten sich ein 20 und ein 21 Jahre alter Velberter auf dem Spielplatz an der Höferstraße auf, als sie von zwei ihnen unbekannten Jugendlichen nach einer Zigarette gefragt wurden. Als die beiden Velberter die Frage verneinten, entwickelten sich daraus ein Streit sowie eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf einer der beiden Jugendlichen den 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Dabei wurde der Velberter glücklicherweise nicht verletzt.

Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und schritten ein. Daraufhin flüchteten die beiden Angreifer. Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter (Angreifer)

- etwa 1,70 Meter groß - schwarze Haare - korpulent - schwarze Hose und Schuhe - Jacke im Schulterbereich weiß, im unteren Bereich dunkler - südländisches Aussehen

Zweiter Täter (Begleiter)

- etwa 1,75 Meter groß - schmale Statur - schwarze Bekleidung - Goldkette mit Kreuz - südländisches Aussehen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere Angaben zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

