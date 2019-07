Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190712.3 Hohenlockstedt: Nach Enkeltrick bittet Polizei um Hinweise

Hohenlockstedt (ots)

Am Donnerstag haben Enkeltrick-Betrüger Geld in Hohenlockstedt ergaunert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer Täterin geben können, die als sogenannte Abholerin bei den Geschädigten an der Haustür erschienen ist.

Am Donnerstagmittag, gegen 11.30 Uhr, erhielt eine ältere Dame einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Mit der üblichen Frage "Oma erkennst Du meine Stimme nicht?" entlockte die Täterin dessen Namen und erschlich sich durch eine geschickte Gesprächsführung im weiteren Verlauf das Vertrauen der Geschädigten. In dem Telefonat gab sie vor, eine Eigentumswohnung gekauft und die Überweisung aus Versehen an ein falsches Konto getätigt zu haben. Aus dem Grund habe sie daraufhin einen Notar aufgesucht, der ihr zugesichert habe, das Geld zurückholen zu können. Dafür müsse sie jedoch die sofortige Überweisung des fünfstelligen Betrages vornehmen und dazu bräuchte sie umgehend das Geld der Geschädigten. Nach Abholung des Geldes würde es dann zu einer sogenannten "Blitzüberweisung" kommen, so dass die Eheleute ihr Geld umgehend zurückerhalten würden. Da es zu diversen Anrufen durch die angebliche Enkelin kam, hatten die Geschädigten zudem Sorge gehabt, dass ihre Enkelin möglicherweise in Bedrängnis geraten war und sie deshalb möglicherweise das Geld erst recht bräuchte. Darüber hinaus hatte die Anruferin nach weiteren Geldbeträgen gefragt, da sie so weniger Raten zahlen müsse. Des Weiteren wurde auch nach Wertgegenständen gefragt. Zu einem späteren Zeitpunkt gab die angebliche Enkelin an, dass sie persönlich doch nicht zur Abholung des Gelds erscheinen könnte. Stattdessen würde eine Angestellte des Notars die Abholung vornehmen. Gegen 13.00 Uhr erschien eine Unbekannte vor dem Haus, nahm das Geld in Empfang und ging in Richtung der Straße Finnische Allee. Zum Zeitpunkt der Abholung hatte die angebliche Enkelin mehrfach bei den Geschädigten angerufen und somit Druck aufgebaut, indem sie darauf hinwies, dass die Abholung schnell vonstattengehen muss.

Erst nach einem späteren Telefonat mit der richtigen Enkeltochter wurde die Dame auf den Betrug aufmerksam und meldete den Vorfall der Polizei.

Weitere Details können mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen seitens der Polizei nicht erteilt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Täterin im Birkenallee-Bereich machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut:

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände wie Schmuck an unbekannte Personen! Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, um die Richtigkeit der Angaben des Anrufers zu überprüfen. Setzen Sie sich mit der Person unter der Ihnen bekannten Nummer in Verbindung und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Bleiben Sie weiterhin wachsam!

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell