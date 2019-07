Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190712.1 Glückstadt: Zeugen nach Raubtat gesucht!

Glückstadt (ots)

Am Donnerstagabend ist es zu einem Raub in Glückstadt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können.

Gegen 19.30 Uhr war eine 72-jährige Dame aus Glückstadt mit ihrem Rollator auf dem Bürgersteig in der Bohnstraße zu Fuß unterwegs. Dort kam ihr eine weibliche Person entgegen, die die Geschädigte plötzlich und unerwartet zur Seite schubste. Anschließend entriss die unbekannte Täterin die Handtasche vom Rollator und flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung der Straße Am Fleth. Die Glückstädterin klagte über Schmerzen im Oberkörperbereich und kam in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

Bei der etwa 30 Jahre alten Täterin soll es sich um eine etwa 170 cm große und schlanke Frau mit blonden, schulterlangen, glatten Haaren gehandelt haben. Die Frau soll von westeuropäischem Erscheinungsbild gewesen sein.

Wer Hinweise zu der Täterin geben kann oder das Geschehen beobachtet hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung setzen.

