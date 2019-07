Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an der IGS Zell

Zell (Mosel) (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in Zell, Am Schulzentrum sämtliche Türen im Eingangsbereich der IGS durch Steinwürfe beschädigt. Weiterhin wurden Fensterscheiben des angrenzenden Lehrerbereiches eingeworfen. Die Wurfgeschosse stammten aus einem naheliegenden Steingarten. Es entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zell, Tel. 06542/98670 oder per Mail an pizell@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 065542 -9867-0

pizell@polizei.rlp.de

