Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Grundlos attackiert

Kehl (ots)

Die Hintergründe eines körperlichen Übergriffs am frühen Montagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße, bedürfen weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 29 Jahre alter Mann seinem 20-jährigen Gegenüber unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mehrere Faustschläge verpasst haben. Der Heranwachsende begab sich anschließend selbständig in das Ortenau Klinikum Kehl und musste sich behandeln lassen. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es den Kehler Polizisten den mutmaßlichen Schläger wenige Minuten später vorläufig festzunehmen. Er hatte sich nach der Auseinandersetzung vom Ort des Geschehens entfernt. Den mit knapp zwei Promille alkoholisierten Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

