Am Montagmittag kam es in Kehl erneut zu einem dreisten Diebstahl. Unter dem Vorwand, behinderten Menschen helfen zu wollen, sammelte ein Unbekannter in der Hauptstraße in der Fußgängerzone Spenden. Als ein Rollstuhlfahrer seine Geldbörse herausholte, entwendete der Unbekannte 200 Euro und verschwand. Das Polizeirevier Kehl ermittelt nun wegen Diebstahl. Der Täter war 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare, trug eine Unterschriftenmappe mit sich und war südländischer Erscheinung. Er hatte eine normale Statur und trug ein orangefarbenes T-Shirt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07851/893-0 entgegengenommen.

Ursprungsmeldung vom 27.06.2019, 14.21 Uhr

Kehl - Vorsicht, Betrüger unterwegs / Hinweise erbeten

Kehl Ein 82 Jahre alter Mann wurde im Verlauf des Mittwochmorgens in der Blumenstraße Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Ein Unbekannter hatte den Senior hier angesprochen und um eine Spende für eine Organisation gebeten, die sich angeblich für blinde und behinderte Menschen einsetzen würde. Unter dem Vorwand, einen 50 Euro-Schein des 82-Jährigen wechseln zu wollen, entfernte sich der Unbekannte. Zurück kam er nicht mehr. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nun wegen Betruges. Der Täter wird als Anfang 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und von südländischer Erscheinung beschrieben. Er soll auffällig dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07851 893-0 erbeten.

