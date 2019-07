Polizei Bonn

POL-BN: Niederdollendorf: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Königswinter-Niederdollendorf wurde am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer leicht verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr er die Heisterbacher Straße aus Richtung Rhein kommend. Ein entgegenkommender 30-jähriger Autofahrer, der von der Heisterbacher Straße in die Friedensstraße abbog, missachtete den Vorrang des Zweiradfahrers. Der prallte gegen den rechten Kotflügel des Autos und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell