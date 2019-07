Polizei Bonn

POL-BN: Festnahme nach Raub am Brassertufer

17-jähriger Intensivtäter in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Bereits in Untersuchungshaft befindet sich seit Mittwoch (24.07.2019) ein 17-jähriger Bonner, der im Verdacht steht am 19.07.2019 eine 23-jährige Frau am Brassertufer in der Bonner Innenstadt beraubt zu haben (siehe unsere Pressemeldung vom 20.07.2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4327025).

Gemeinsam mit zwei Komplizen soll der 17-jährige Intensivtäter am Tattag gegen Mitternacht eine 23-Jährige und ihre Begleiterin, am Bonner Rheinufer brutal überfallen haben. Hierbei tat sich der 17-Jährige als Haupttäter hervor. Er soll auf das Opfer eingeschlagen haben, während ein 16-jähriger Komplize die Handtasche der Frau an sich genommen haben soll. Auch der 16-Jährige ist der Polizei als Intensivtäter bekannt.

Nach intensiven Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 32 konkretisierte sich der Tatverdacht gegen die Jugendlichen. In der Folge wurden in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für die elterlichen Wohnungen der beiden Tatverdächtigen erwirkt, die am gestrigen Mittwoch vollstreckt wurden. Sowohl der 17-Jährige Haupttäter, als auch der 16-Jährige Mittäter wurden vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige wurde nach Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Haupttäter allerdings schickte ein Richter gestern in Untersuchungshaft. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. Geprüft wird auch, ob die Tatverdächtigen für weitere Raubstraftaten in Frage kommen.

