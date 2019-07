Polizei Bonn

POL-BN: Motorrollerfahrer fuhr mit 2,2 Promille durch Bad Godesberg

Bonn (ots)

Am Mittwochabend fiel einer Polizeistreife der Wache Bad Godesberg um 21:10 Uhr ein Motorrollerfahrer auf, der ohne den erforderlichen Schutzhelm mit seinem Fahrzeug auf der Drachenburgstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der 47-Jährige musste die Beamten zur Polizeiwache an der Zeppelinstraße begleiten. Dort wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich dort heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist. Nach der Erstattung einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis konnte der die Wache wieder verlassen.

