POL-BN: Bonn-Auerberg: 22-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit war wohl der Grund für einen Verkehrsunfall am gestrigen Montag (23.07.2019) in Auerberg, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Der junge Mann befuhr auf seinem Motorrad gegen 17:45 Uhr die Kölnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach seiner Aussage habe er auf Höhe der Eupener Straße zwei ihm entgegenkommende Motorradfahrer begrüßt und dabei kurz nach links geschaut. Dadurch nur kurz abgelenkt bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw abbremste. Bei der anschließenden Ge-fahrenbremsung stürzte der 22-Jährige über den Lenker, fiel auf die Fahrbahn und schlug dabei gegen das Heck des vor ihm befindlichen Pkw.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt.

