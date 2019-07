Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Lagerhalle - Diebe hatten es auf Baumaschinen abgesehen

Bonn (ots)

Hochwertige Baumaschinen entwendeten Einbrecher vermutlich in der Nacht von Sonntag (21.07.2019) auf Montag (22.07.2019) im Industriepark Kottenforst. Die Unbekannten hebelten in der Zeit von 16:00 Uhr am Sonntag bis 06:30 am Montag das Tor zu einem Firmengelände in der Straße Am Hambuch auf. Aus einer Lagerhalle transportierten sie dann unter anderem Kreissägen, Rüttelplatten sowie einen Hubwagen ab. Für den Tarnsport nutzten die Diebe vermutlich einen größeren Lkw.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell