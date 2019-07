Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Ladendieb ertappt - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Samstag (29. Juni) beobachtete gegen 18:10 Uhr ein Ladendetektiv (49) einen Mann (47), der sich in einem Kaufhaus auf der Königstraße für Parfum interessierte. Der Mitarbeiter sah, wie der Tatverdächtige das Sicherheitsetikett eines Flacons entfernte und diesen anschließend in seiner Hose versteckte. Als der 47-Jährige den Laden verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an. Weil der Ladendieb damit nicht einverstanden war, kam es zu einer Rangelei. Den verständigten Polizisten schilderte der 49-Jährige, dass während der Auseinandersetzung verhindern konnte, dass der Tatverdächtige in seine Tragetasche griff. Als die Beamten den Ladendieb nach Ausweisen durchsuchten, fanden sie in der genannten Tasche eine Schere. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Der Festgenommene befindet sich im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nun in Hauptverhandlungshaft. (dab)

