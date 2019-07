Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Mutmaßliche Einbrecher gestellt - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Samstag (29. Juni) stellten Zeugen (27, 33, 47) gegen 9:40 Uhr auf der Kirchstraße zwei Tatverdächtige (35, 46) nach einem Einbruch. Das Duo soll zuvor ein Garagentor aufgebrochen und im Anschluss ein leerstehendes Mehrfamilienhaus betreten haben. Die Zeugen, die vom Eigentümer des Hauses beauftragt sind sich um die Grünflächen zu kümmern, hatten in der Garage unter anderem Werkzeuge gelagert. Die verständigten Beamten konnten bei der Durchsuchung des 35-jährigen Tatverdächtigen einen Teil der Werkzeuge in seinem Rucksack finden. Bei seiner 46-Jährigen Komplizin fanden die Polizisten auch kleinere Mengen an Drogen auf. Da beide mutmaßlichen Einbrecher über keinen festen Wohnsitz verfügen, nahmen die Ordnungshüter sie vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde das Duo am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. (dab)

