POL-DU: Dellviertel: Mann im Hauseingang überfallen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (29. Juni, 21:35 Uhr) im Eingang eines Hauses auf der Gallenkampstraße einen 67-Jährigen geschlagen und ihm die Geldbörse geraubt. Anschließend ist der Räuber in Begleitung eines weiteren Mannes auf Damenräder in Richtung Wittekindstraße geflüchtet. Sie sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, dunkle Haare und Stoppelbärte gehabt haben. Das Duo war dunkel bekleidet und mindestens einer trug eine blaue NIKE Kappe. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

