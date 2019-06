Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Trickdiebe haben am Mittwochvormittag (05.06.2019) in der Johannesstraße einen 28 Jahre alten Mann abgelenkt und ihm dabei die Geldbörse entwendete. Der 28-Jährige war gegen 09.15 Uhr zu Fuß in der Johannesstraße unterwegs, als ihn auf Höhe der Lindenspürstraße ein Unbekannter ansprach und ihm SIM-Karten zum Kauf anbot. Als der 28-Jährige ablehnte, rempelte ihn ein mutmaßlicher Komplize von hinten an und zog ihm dabei offenbar den Geldbeutel aus der Hosentasche. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl rund eine Stunde nach der Tat und verständigte die Polizei. Beide Männer werden auf Anfang 20 geschätzt und hatten ein afrikanisches Erscheinungsbild. Einer der Täter trug, bei einer Körpergröße von zirka 170 Zentimetern, eine Basecap, ein dunkles Oberteil und eine kurze Jeanshose. Sein Komplize soll etwa 185 bis 190 Zentimeter groß gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

