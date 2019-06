Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer kollidiert mit Auto

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend (05.06.2019) an der Waldebene Ost mit dem Auto eines 68-Jährigen zusammengestoßen, er hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 68-jährige Autofahrer war gegen 19.30 Uhr mit seinem Ford auf der Waldebene Ost in Richtung Gewann Wattenhau unterwegs, als der 37 Jahre alte Radfahrer aus einem Feldweg einbog und mutmaßlich das Auto übersah. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden.

