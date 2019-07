Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: Motorradfahrer schwerverletzt ins Krankenhaus

Duisburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Samstag (29. Juni, 15:20 Uhr) nach einem Unfall schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Lebensgefahr bestand nicht. Laut Zeugenaussagen hatte ein 18 Jahre alter Autofahrer von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße abbiegen wollen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden 25 Jahre alten Kradfahrer. Zur Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Süden bis 16:45 Uhr ab. (jg)

