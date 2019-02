Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeuge stört Pkw-Aufbrecher

Übach-Palenberg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Boschstraße beobachtete ein aufmerksamer Passant am Mittwoch (13. Februar), gegen 19.55 Uhr, eine männliche Person, die sich am Dach eines parkenden Pkw Cabrio zu schaffen machte. Daraufhin sprach er den Mann an, der sofort zu Fuß in Richtung eines nebenliegenden Supermarktparkplatzes flüchtete. Dort wartete offenbar eine zweite Person auf einem Motorroller. Der Täter sprang auf den Roller und die Beiden fuhren in Richtung Talstraße davon. Der Fahrzeug-Aufbrecher war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und trug eine Jeans, Turnschuhe, einen dunklen Parka und eine Kappe. An dem Cabrio war oberhalb der Fahrertür ein Schnitt im Dach festzustellen. Wer befand sich noch auf dem Parkplatz und kann Angaben zu den beiden Tätern und ihrem Fahrzeug machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0.

