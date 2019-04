POL-EL: Twist - Zeugen nach Unfall gesucht

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Bereits am Donnerstag ist es gegen 14.10 Uhr auf der Südstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mofa-Roller und einem Auto gekommen. Die 15-jährige Rollerfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Bezüglich des Unfallherganges werden unterschiedliche Angaben gemacht, so dass die Polizei Zeugen des Vorfalles sucht. Hinweise werden durch die Dienststelle in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegengenommen.

