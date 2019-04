Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Bewohner stört Einbrecher

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus an der Ludgeriestraße eingedrungen. Sie brachen zwischen 5.20 und 5.40 Uhr die Tür zum Wintergarten auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Als sie das Obergeschoss betraten, wurde ein schlafender Bewohner auf das Licht einer Taschenlampe aufmerksam. Die Täter ergriffen die Flucht und konnten unerkannt entkommen. Sie entwendeten Wertgegenstände im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

